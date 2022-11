Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Radu Mihaiu a anunțat ca in Sectorul 2 se vor construi peste 36 de kilometri de piste de biciclete prin PNRR. Primarul Sectorului 2 a facut acest anunț la data de 12 noiembrie 2022. „Suntem cu un pas mai aproape de realizarea celor 36,45 km de piste de biciclete. Proiectul depus pe PNRR a fost…

- Peste 100 de fermieri din intreaga țara au participat, astazi, la seminarul cu tema „BOVICOOP- cooperare și dezvoltare”. Dezbaterea a fost organizata de Uniunea De Ramura Naționala A Cooperativelor din Sectorul Taurin – Bovicoop. Printre invitații prezenți la acest seminar s-au numarat președintele…

- Prefectul Radu Roca a avut azi o intalnire cu conducerea Uniunii de Ramura Naționala a Cooperativelor din Sectorul Taurin BOVICOOP pentru a gasi impreuna soluții la solicitarile crescatorilor de bovine de lapte. La intalnire au participat din partea Uniunii de Ramura Naționala a Cooperativelor din Sectorul…

- Prefectul Radu Roca impreuna cu directorul de Cancelarie, Radu Iancu și Ramona Antonescu, șef serviciu au avut azi o intalnire cu conducerea Uniunii de Ramura Naționala a Cooperativelor din Sectorul Taurin BOVICOOP pentru a gasi impreuna soluții la solicitarile crescatorilor de bovine de lapte. La intalnire…

- CJ Suceava a lansat procedura de consultare publica pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru centura orașului Gura Humoruluo. Proiectul este derulat de Consiliul Județean Suceava in parteneriat cu Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) S.A. și care va fi propus…

- Unele cooperative agricole urmeaza sa fie radiate fara notificare Foto: Arhiva. Cooperativele agricole care nu au depus situațiile financiare anuale și raportarile contabile în termen de doi ani prevazute de lege vor fi radiate fara o natificare prealabila. …

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca in timp ce alții se lauda cu așa zisele lor realizari in privința autostrazilor, deși nu au nicio competența sau vreun rol in realizarea acestora, PSD chiar le face. Ioan Stan a evidențiat faptul ca Ministerul Transporturilor reușește sa mențina…

- Uniunea de Ramura Naționala a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V. a depus ieri, 18 august 2022, dosarele pentru inscrierea in cele 5 grupuri de interes de mai jos: 1. Politica Agricola Comuna; 2. Culturi Arabile; 3. Plați directe și inverzire; 4. Dezvoltare Rurala; 5. Mediu și Schimbari…