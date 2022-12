Unchiul primarului Mihai Chirica tine sa-i fie rasplatite meritele de revolutionar. Vasile Chirica a contestat sentinta Judecatoriei prin care i se respinsese solicitarea de a primi 1 ha de teren pe raza municipiului pentru implicarea sa in evenimentele din decembrie 1989. Tribunalul nu a stabilit inca primul termen al apelului. FOTO: Vasile Chirica, unchiul primarului de Iasi In septembrie 2019, Vasile Chirica s-a adresat Judecatoriei, cerand ca municipalitatea sa fie obligata sa-i atribuie in proprietate un teren extravilan de 10.000 mp. El a depus la dosar un certificat emis in 2016, conform…