Stiri pe aceeasi tema

- Parcul auto al Primariei municipiului Galati va fi dotat cu 15 masini electrice, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, informeaza joi Compartimentul de presa al institutiei. ‘Primaria municipiului Galati continua actiunile pentru un transport modern si…

- Spațiul candva verde din fața blocului Libelula, unde era candva cinematograful Dacia, a fost desființat bucata cu bucata, de fiecare data cu intenția Primariei de... The post Primaria a „refacut” spațiul verde de la Libelula, reducandu-i drastic suprafața appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Cirstoiu a povestit ca Primaria nu a asigurat in niciun fel plata utilitatilor spitalului, cu toaleteaza pomii, nu face nimic pe spatiile Primariei care deservesc spitalul, nu a strans nici macar zapada. „Cel putin la Spitalul Universitar nu am simtit prezenta domnului primar. Ba, mai mult, cred ca…

- Centrul Municipal de Cultura Arad, instituție aflata in subordinea Primariei, a anunțat rezultatele etapei a doua a selecției de proiecte din cadrul programului „Promovarea Sportului... The post Primaria a imparțit bani pentru sportul aradean. UTA și baschetul, cele mai mari sume appeared first on Special…

- Inca o dovada de impotența administrativa pentru aleșii USR Brașov, in frunte cu cel mai mare gospodar de pe Facebook, Allen Coliban. Agenția pentru Protecția Mediului Brașov nu a dat avizul proiectului Primariei pentru „Parcul IUS” (de fapt Lubrifin, primarul Coliban și protejații lui avand interese…

- ”Evident, primaria Capitalei are datorii. Are datoria la Costanda, la Otokar, are o datorie la STB, insa aceste datorii sunt esalonate, nu exista riscul ca vreunul dintre creditorii primariei sa vina maine sau poimaine sa blocheze conturile primariei”, a afirmat Nicușor Dan.Intrebat daca, in cazul in…

- Municipiul Alba Iulia va participa la Targul de Turism al Romaniei, ediția 2024. Reprezentanții HoReCa locala vor putea trimite materiale de promovare. Precizarile Primariei Municipiul Alba Iulia va participa la Targul de Turism al Romaniei, ediția 2024. Reprezentanții HoReCa locala vor putea trimite…

- Cheltuielile din banii bacauanilor pentru noul sediu al Primariei nu s-au incheiat. Dupa ce s-a angajat sa plateasca o chirie de 26.000 de euro pe luna pentru 4 etaje din cladire, Primaria s-a apucat sa faca amenajari interioare pe bani frumoși, deși contractul prevede ca proprietarul SIF se ocupa de…