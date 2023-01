Unul dintre cei mai vechi jurnalisti din redactia Europa FM pleaca de la postul de radio. Este vorba de Anca Gradinaru, care are o experienta de 15 ani la aceasta stație.

Conform paginademedia.ro, Anca Gradinaru a venit la Europa FM in 2001 si a plecat cinci ani mai tarziu pentru o bursa in America. Dupa de opt ani in televiziune, Anca Gradinaru s-a intors la Europa FM, unde lucreaza neintrerupt din 2014.

Pe langa partea de stiri, a realizat, printre altele, Interviurile Europa FM si a fost, o perioada, realizator al emisiunii Piata Victoriei.

Sursa citata spune ca Anca Gradinaru…