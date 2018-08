Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este "o problema foarte complexa", intr-un interviu pentru presa britanica. Presedintele american, care…

- Presedintele SUA Donald Trump a fost criticat pentru ca a mers in fata reginei Elisabeta a II-a la primirea sa la Castelul Windsor din Londra, in timp ce inspectau primul rand al Garzii de Onoare.

- In acest comentariu care ar putea provoca neliniste in randul membrilor familiei regale britanice, Thomas Markle pare sa o critice pe regina Elisabeta a II-a pentru intentia de a se intalni cu Donald Trump pe 13 iulie in timpul vizitei pe care presedintele american o va efectua in Marea Britanie.…

- Casele de pariuri din Marea Britanie au inregistrat pierderi considerabile dupa ce numerosi pariori au ghicit culoarea palariei - o nuanta de verde - pe care regina Elisabeta a II-a a a purtat-o joi in cea de-a...

- Donald Trump urmeaza sa soseasca in Marea Britanie la mijlocul lui iulie, dupa luni de speculatii privind momentul vizitei sale in tara considerata in mod traditional cel mai apropiat aliat al Statelor Unite. Donald Trump nu a vizitat Marea Britanie de cand a fost ales presedinte in 2016.…

- Neștiute sunt caile iubirii sau cel puțin asta demonstreaza o relație interzisa intre o profesoara de 53 de ani și un elev de 15 ani din Marea Britanie. Cei doi s-au iubit cu patos, pana cand adolescentul a decis sa rupa legatura bolnavicioasa.

- Printul consort Philip, care ii sta alaturi reginei Elisabeta a II-a, suverana a Marii Britanii de mai bine de o jumatate de secol, sarbatoreste duminica 97 de ani, potrivit AFP. In onoarea sa au fost trase salve de tun la Londra, scrie news.ro.Evenimentul se va desfasura in cerc privat, a…