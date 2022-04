Un ucrainean a ținut ostatici angajații unui hotel din Bansko o noapte întreagă Un ucrainean in stare de ebrietate a reușit sa țina ostatici angajații unui hotel din Bansko toata noaptea de joi, potrivit informațiilor facute publice de poliția bulgara. Concret, este vorba de un tanar de 28 de ani, care a amenințat ca a pus o bomba in cladire și ca ar putea sa o detoneze imediat. Intr-un final, cineva a reușit totuși sa sune la 112, la ora 04:20. Din primele informații furnizate de poliție, barbatul era vizibil in stare de ebrietate. In urma intervenției forțelor de ordine, ucraineanul a fost reținut, fiind sesizat Parchetul. In camera de hotel in care a fost cazat tanarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

