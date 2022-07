Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali din Punctul de Trecere a Frontierei Siret au descoperit si confiscat sapte bucati de pietre semipretioase susceptibile a fi chihlimbar, ascunse de soferul unei autoutilitare, a informat, joi, reprezentantii Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Din ciclul ce se mai introduce in Romania din Ucraina, in cursul zilei de miercuri a venit un nou raspuns: chihlimbar. Dupa orele pranzului, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret a venit un ucrainean in varsta de 55 de ani care conducea o autoutilitara inmatriculata in țara vecina. Pentru ...

- Un ucrainean in varsta de 32 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat cu un permis de conducere fals. Barbatul a intrat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret in ziua de 5 iulie, fiind la volanul unui ansamblu rutier format dintr-un cap tractor marca Daf si o remorca, ambele ...

- Polițiștii de frontiera suceveni au depistat pe sensul de intrare in Romania un cetațean ucrainean, pe numele caruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru fals privind identitatea. In aceasta dimineata, in jurul orei 07.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat…

- Italia se numara printre topul destinațiilor alese de catre turiștii romani in fiecare vara, astfel ca daca și tu ai de gand sa mergi aici, trebuie sa ai in vedere cinci mancaruri tradiționale pe care nu trebuie sa le ratezi. Sunt un adevarat deliciu și complet diferite fața de cele mancate in Romania!

- Un barbat din Ucraina, care era dat in urmarire internationala pentru infractiuni savarsite pe teritoriul Germaniei, a fost retinut de politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni din judetul Iasi, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de Inspectoratul Teritorial…

- In finalul de saptamana trecut, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un roman care conducea un automarfar inmatriculat in Romania si transporta, conform documentelor de insotire a marfii,…

- In data de 12 aprilie a.c., in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 959 persoane și 91 autovehicule. Din cele 959 persoane, 777 sunt cetațeni ucraineni. Pana la ora 16.00 nu au fost solicitari de azil sau de protecție temporara in…