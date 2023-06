Stiri pe aceeasi tema

- Soferul care a trecut cu o autobasculanta peste o batrana chiar pe trecerea de pietoni va ramane liber. Curtea de Apel s-a pronuntat marti definitiv in cazul accidentului provocat de Constantin Diaconu in urma cu cinci ani. Nici procurorii si nici inculpatul nu au atacat prima sentinta, dezbaterile…

- Prima sentința in dosarul unei femei din Focșani in cazul careia o ancheta a procurorilor a stabilit ca a fost in stare de orice pentru a fi strigata „doamna profesoara”. Dupa ce a fost prinsa ca a falsificat cateva documente care i-au permis accesul in sistemul de invațamant, focșaneanca a primit o…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat vineri Rusia la plata a 130 milioane de euro Georgiei pentru exacțiuni și spolieri provocate unui numar de 23.600 civili in timpul conflictului din 2008 intre cele doua țari. CEDO a condamnat deja Rusia pentru faptele comise in Georgia inca din…

- Un tribunal iranian a condamnat miercuri noua persoane si entitati din Statele Unite la plata a 312,9 milioane de dolari drept despagubiri pentru familiile victimelor a doua atacuri teroriste revendicate de gruparea Stat Islamic (SI) in 2017, transmite EFE.

- Condamnat la 11 ani de inchisoare dupa ce a obligat numeroase tinere, unele minore, sa se prostitueze, un proxenet a cerut sa-i fie respectat dreptul la aparare. Nici nu stiuse de proces si nici nu s-ar fi putut prezenta, pentru ca se afla in Italia, fie sub imperiul masurilor preventive, fie in executarea…

- Camera de solutionare a litigiilor FIFA a cerut clubului Leeds United sa-i plateasca atacantului francez Jean-Kevin Augustin suma de 28 de milioane de euro pentru rezilierea abuziva a contractului sau, informeaza lefigaro.fr.Fostul jucator al PSG a fost imprumutat de Leipzig in ianuarie 2020 cu obligatia…

- Un tribunal din China a condamnat la inchisoare un barbat pentru ca a speriat peste 1.000 de gaini ale unui vecin. Pasarile au murit deoarece s-au strivit intre ele, a stabilit judecatorul, potrivit CNN.

- Un tribunal din Suedia a decis marti ca Greta Thunberg si sute de alti activisti pentru clima pot sa continue un proces colectiv ce a fost deschis impotriva statului suedez pentru "politici insuficiente in privinta protejarii climei", informeaza Reuters.