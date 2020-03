Un tren plin cu pasageri a deraiat de pe şine. Mecanicul se află în stare gravă FOTO şi VIDEO ”Locomotiva TGV-ului a iesit pe sine catre Ingenheim”, la aproximativ 30 de kilometri nord de Strasbourg, a anuntat o purtatoare de cuvant a SNCF, fara sa ofere alte detalii. In momentul in care echipele de salvare au sosit la fata locului, trenul era inca intact, insa cel puțin doua vagoane erau in afara sinelor. Peste 300 de persoane se aflau in tren momentul accidentului, iar mecanicul trenului se afla in stare grava la spital. Sala polivalenta din Ingenhei a fost transformata in centru de urgenta pentru a permite salvatorilor si medicilor sa ingrijeasca victimele. Traficul feroviar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net Sala polivalenta din Ingenhei a fost transformata in centru de urgenta pentru a permite salvatorilor si medicilor sa ingrijeasca victimele.

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane, doi adulți și trei copii, au fost transportate la spital dupa un accident rutier care a avut loc, duminica seara, in satul Mera din județul Cluj, in care au fost implicate doua autovehicule, potrivit Mediafax.Reprezentanții ISU Cluj au declarat, duminica seara, ca in urma accidentului…

- Traficul feroviar intre statiile Farcasele si Draganesti Olt a fost inchis in cursul noptii, din cauza deraierii unei garnituri private de marfa, iar trei trenuri au fost anulate luni dimineata, informeaza purtatorul de cuvant al companiei CFR SA, Oana Branzan.

- Traficul feroviar intre statiile Farcasele si Draganesti Olt a fost inchis in cursul noptii, din cauza deraierii unei garnituri private de marfa, iar trei trenuri au fost anulate luni dimineata, informeaza...

- Trenul de pasageri 74-1, in care se aflau 30 de oameni, a deraiat, in aceasta dimineata, intre localitatile Saliste si Apoldu de Sus, judetul Sibiu. Circulația trenurilor intre Sibiu și Vințu de Jos, pe sectorul cuprins intre Saliște și Apoldu de Sus, este intrerupta din cauza incidentului, care a avut…

- Doi copii cu varsta de aproximativ 10-12 ani au fost accidentați vineri seara la Camarașu, in județul Cluj. La locul accidentului a intervenit in urma apelului la 112 o autospeciala cu modul de descarcerare și trei echipaje SMURD. Din primele informații, cei doi copii sunt in stare grava. Pentru unul…

- Avionul de pasageri Caspian Airlines care transporta 135 de persoane a deraiat pe o strada metropolitana aglomerata dupa, ce a ieșit de pe pista de pe aeroportul Mahshahr din sud-vestul Iranului.Incidentul s-a produs in timp ce aeronava ateriza.

- Sfarșit cumplit, vineri dimineața, pentru o femeie de 47 de ani, din Ramnicu Sarat. Femeia s-ar fi așezat pe șinele de cale ferata și a așteptat sa vina trenul, fiind izbita mortal de garnitura Regio care circula pe relația Ghimeș-Buzau. Mecanicul din locomotiva nu a mai avut timp sa opreasca trenul…

- "Accident rutier grav 07.12.2019 ora 18:42 pe Dn 1 C la km 10+738 m pe raza localitatii Sanicoara. Conducator auto, cetatean german, de 82 de ani în timp ce conducea un autoturism. ajuns la km. 10+738 m nu a acordat prioritate de trecere unei tinere de 17 ani, din Bobâlna, jud. Cluj…