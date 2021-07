Un tren plin cu copii a zăcut nouă ore în câmp Trenul Mangalia – Arad a acumulat peste noua ore intarziere dupa ce a stationat in zona Fundulea, din cauza lipsei de tensiune in linia de contact. Trenul, plin cu copii ce veneau din tabara, a plecat la ora 19.10 din Mangalia si abia dupa 8.30 a ajuns in Gara de Nord. Jumatate de ora mai tarziu trenul a parasit Gara de Nord si ar trebui sa ajunga la Arad dupa ora 21.30, ceea ce inseamna ca pentru unii pasageri calatoria va fi mai lunga de 26 de ore. Pasagerii spun ca nu li s-a spus ce se intampla si ca ore intregi nu a fost trimisa locomotiva de ajutor. CFR Calatori spune ca intarzierile au aparut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

