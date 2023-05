Stiri pe aceeasi tema

- Un autotren care transporta autoturisme s-a rasturnat noaptea trecuta pe autostrada A1, in zona ieșirii spre Zadareni, județul Arad. Șoferul era incarcerat și inconștient, dar in viața și a fost transportat de urgența la spital. Accidentul a avut loc in jurul orei 0.30. La fața locului au intervenit…

- Incidentul rutier s-a produs duminica, dupa ce doua autoturisme conduse de un barbat in varsta de 71 de ani si o femeie in varsta de 51 de ani s-au ciocnit in satul Conduratu, comuna Baba Ana, județul Prahova, la intersectia dintre DJ 100 C si DJ 149, relateaza Agerpres . In urma impactului, o mașina…

- Accidentul a avut loc in cursul dimineții in comuna Mihai Viteazu, fiind nevoie de intervenția pompierilor. Pompierii de la Detașamentul Turda au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut in comuna Mihai Viteazu. Apelul de urgența a venit in jurul orei 06:20, iar la misiune au luat…

- O intervenție la un accident rutier petrecut in apropiere de Izvorul Crișului, judetul Cluj, a fost anuntata de ISU Cluj, in aceasta dimineața. Incidentul a avut loc pe DN1E60 și in care a fost implicat și un camion. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta noapte la un accident…

- Accident cu doua mașini intre localitațile Viștea și Garbau! Au fost implicate o autoutilitara și un autoturism. Din fericire, nu au existat victime.Pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Aghireșu au asigurat masurile specifice de prevenire și stingere a incendiului in urma unui accident rutier…

- Un accident in care au fost implicate doua autoturisme și un microbuz a avut loc, luni dimineața, in Oradea. 15 persoane au fost transportate la spital. Pompierii militari oradeni au intervenit pentru salvarea victimelor accidentului rutier, eveniment in care au fost implicate 19 persoane aflate in…

- Pompierii militari acționeaza pentru salvarea victimelor unui accident produs in aceasta dimineața pe strada Clujului, eveniment in care au fost implicate 19 persoane aflate in doua autoturisme și un microbuz.

