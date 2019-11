Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru fanii Mireasa pentru fiul meu. Una dintre cele mai iubite foste concurente s-a casatorit cu alesul inimii ei. Frumoasa veste a fost impartasita de aceasta cu prietenii sai virtuali.

- Facea senzatie in fiecare zi pe Instagram cu zeci de filmulete, dar acum a disparut din peisajul monden. Apare din ce in ce mai rar, iar fanii au fost pusi pe ganduri. Oare Gianluca, pentru ca despre acesta este vorba, se confrunta cu probleme de sanatate?

- Actrița mexicana Dulce Maria Espinosa Savinon, cunoscuta din telenovela rebelde, s-a casatorit in weekend, in mare secret, anunța quien.com. Dulce Maria, in varsta de 33 de ani, s-a casatorit cu producatorul Francisco Alvarez, dupa trei ani de logodna. Nunta a avut loc in secret, iar imagini de la eveniment…

- Rona Harther a imbracat rochia de mireasa și s-a casatorit religios cu Herve, in Romania. Artista a ținut secret evenimentul și a explicat și motivul pentru care a facut asta. Ceremonia a avut loc la Biserica Sf. Mina. La scurt timp dupa ce a invins cancerul, Rona și Herve s-au casatorit in Franța,…

- Bucurie mare pentru fanii "Mireasa pentru fiul meu". Doi fosti concurenti urmeaza sa faca nunta. Chiar daca emisiunea s-a incheiat de mult timp, fanii vor sa stie mereu ce se intampla cu favoritii lor, astfel ca noi va aducem cele mai noi informatii. Asadar, urmeaza nunta mare in familia MPFM.

- Jennifer Lawrence s-a casatorit? Este intrebarea care circula pe buzele tuturor in aceste zile. Actrița laureata cu un premiu Oscar și logodnicul ei, Cooke Maroney, au fost surprinși luni la oficiul de stare civila din New York. Cei doi erau insoțiți de doi agenți de paza, de un fotograf și de un alt…

- Apple a publicat un clip in care a recapitulat cele mai importante momente de la evenimentul de lansare a iPhone 11. In timpul acestuia, au introdus un mesaj secret pentru fanii cu ochi de vultur. Apple a lansat un videoclip in care recapituleaza ce s-a intamplat la lansarea iPhone 11, Apple Watche…

- Bucurie mare in randul fanilor lui Feli! Artista, extrem de discreta fiind, și-a botezat fiica in luna iunie, iar acum a facut publice, pe contul ei de Instagram, primele imagini de la fericitul eveniment.