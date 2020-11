Stiri pe aceeasi tema

- Un numar record de peste 120.000 de cazuri de contaminare cu coronavirus in 24 de ore a fost inregistrat joi in SUA, informeaza Hotnews, care citeaza AFP. Potrivit unui raport al Universitații John Hopkins, in Statele Unite epidemia este in creștere de aproximativ doua saptamani. Țara a identificat…

- Conform datelor de la autoritațile sanitare ale statelor, au fost raportate 83.010 noi cazuri de Covid-19 in ziua de vineri, cel mai ridicat numar de imbolnaviri de la inceputul pandemiei in Statele Unite. In ultima saptamana, infectarile au crescut, de asemenea, cu 441.541, cea mai mare creștere…

- India a raportat astazi cea mai redusa crestere zilnica a numarului de contagieri de la jumatatea lunii august, 55.342 de cazuri noi de COVID-19, potrivit Agerpres. In ultimele saptamani, tara a raportat cea mai mare crestere zilnica a numarului de cazuri de infectare din lume, 1 milion de contagieri…

- Dezvoltarea unor teste rapide pentru detectarea Covid-19 a declanșat o urgența globala: Donald Trump a anunțat distribuirea a 150 de milioane in Statele Unite și OMS a promis 120 de milioane țarilor sarace, cu condiția ca fondurile sa fie gasite. In timp ce pandemia a ucis mai mult de un milion de…

- "Primul medic din Dolj care a plecat la ingeri. A pierdut lupta cu Covid-19. Dumnezeu sa o odihneasca in pace", este anunțul postat de medicul primar. loading...

- Numarul contaminarilor si deceselor cauzate de Covid-19 este in continua crestere, scrie larepubblica . In India, au fost depașite trei milioane de cazuri. Cu 61.408 noi infectati in ultimele 24 de ore, totalul a ajuns la 3,1 milioane. Este țara asiatica cu cel mai mare numar de persoane infectate cu…

- Numarul cazurilor de infectare cu coronavirus la nivel mondial a depașit 22 de milioane, in timp ce aproape 800.000 au murit din cauza acestei boli, conform datelor Universitații Johns Hopkins, relateaza CNN.

- COVID-19 a devenit a treia cauza de deces in Statele Unite, in condițiile in care elevii urmeaza sa se intoarca la școala, iar experții sanitari sunt ingrijorați cu privire la scaderea numarului de teste dublata de o creștere a numarului de cazuri, relateaza CNN.