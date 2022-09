Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Veoliei de a pleca din Iasi s-a dovedit de bun augur pentru companie. Fostul operator a inregistrat profit anul trecut, pentru prima data dupa anul preluarii sistemului de termoficare: in perioada 2013 – 2020, Veolia a raportat pierderi financiare in fiecare an. Fostul operator a mai bifat o…

- Deputații au adoptat, in ședința de astazi, proiectul de modificare a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2022. Veniturile și cheltuielile totale ale Bugetului asigurarilor sociale de stat (BASS) au fost majorate cu 1,155 miliarde de lei și vor constitui 34,197 miliarde de…

- Cu ocazia inceperii noului an școlar, Primaria Municipiului Iasi, prin Directia de Asistenta Sociala Iasi, a organizat astazi, 3 septembrie, in Parcul Expoziției, actiunea cultural-caritabila „Copii de nota 10” pentru copiii familiilor defavorizate din clasele 0-VIII cu domiciliul in Municipiul Iasi…

- Legea crowdfunding-ului a intrat in vigoare, actul normativ de transpunere a legislatiei europene fiind publicata in Monitorul Oficial si intrand in vigoare la inceputul acestei luni, conform unui comunicat al Autoritatii de Supraveghere Financiara. “Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) anunta…

- Finantarea participativa (crowdfunding) reprezinta un tip de activitate in cadrul careia un furnizor de servicii de finantare participativa, fara a-si asuma el insusi riscuri, administreaza o platforma digitala, deschisa publicului, pentru a pune in legatura sau pentru a facilita punerea in legatura…

- S-a iscat o furtuna de vara: dispare sau nu dispare, in noul proiect al legii invatamantului superior, CNATDCU? Luari de pozitie, articole de presa, rectori si academicieni pronuntandu-se. Ba chiar si presedintele CNATDCU a vorbit, ne spune presa curioasa: doreste desfiintarea institutiei pe care o…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea angajeaza 16 conducatori auto (autospeciale) in Focșani, Adjud și Vidra: „In conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management…