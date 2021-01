Stiri pe aceeasi tema

- Dimineata a inceput cu ghinion pentru o femeie din Capitala. Aceasta a chemat un taxi pentru a ajunge la destinatia dorita, insa, in urma unui accident, a ajuns la spital. Totul s-a intamplat in jurul orei 6:00, in intersectia strazilor V. Alecsandri si Gr. Ureche.

- O minora in varsta de 17 ani, s-a ales cu mai multe traumatisme in urma unui accident rutier care a avut loc pe strada A. Șciusev, din Chișinau. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, 6 decembrie, in jurul orei 07:08.

- Cinci persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital, in urma unui grav accident rutier.Potrivit poliției, doua automobile de marca Mercedes s-au ciocnit frontal intre satele Bardar și Fundul Galbenei. Totul s-a intamplat in jurul orei 15:18.

- Accident intre un autoturism, un auto-tren și o autoutilitara in Argeș. Femeie transportata la spital. Azi-dimineața, in jurul orei 05.39, Pompierii din cadrul Detașamentului Bradu au intervenit in localitatea Cateasca pe A1, București-Pitești (KM 92) cu o ambulanța SMURD și o autospeciala cu modul…

- O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut la Sebeș. Traversa strada pe trecerea de pietoni in momentul in care a fost acroșata de o mașina. Potrivit IPJ Alba, marți, 3 noiembrie, in jurul orei 17.20, pe strada Dorin Pavel din Sebeș, un barbat de 39 de ani, din Alba Iulia, in timp ce […]…

- Luni, la ora 08:40, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș a fost solicitat sa intervina la un accident rutier in comuna Boldur, sat Jabar. La locul intervenției s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție, o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD și 10 pompieri. De…

- O femeie de 30 de ani care se afla la volanul unei mașini Toyota a fost transportata la spital pentru îngrijiri medicale dupa un accident petrecut pe strada Oașului. Victima era conștienta, fara leziuni grave, fiind transportata la spital mai mult din precauție.…

- Accident violent in satul Badragii Vechi din raionul Edineț. Doi barbați au ajuns la spital, dupa ce mașina in care se aflau a derapat de pe șosea și s-a izbit intr-un stalp de electricitate.Nefericitul incident a avut loc in seara zilei de ieri.