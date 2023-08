Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a ramas incarcerat, miercuri, dupa ce a cazut cu masina de pe un pod intr-o rapa la circa trei – patru metri inaltime, in localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, a fost transportat cu elicopterul la spital, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. ‘Pompierii din…

- Un accident rutier s-a produs in jurul amiezii in zona localitații Paniceni din județul Cluj, fiind implicat un autoturism și dpua motociclete. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Paniceni. La fața locului s-au deplasat…

- Un accident a avut loc, in aceasta dimineața, in localitatea mehedințeana Vanatori. In impact au fost implicate un autoturism și un microbuz, insa nimeni nu a ajuns la spital. „In cursul acestei dimineți, doua echipaje de pompieri din cadrul stației Vanju Mare, au intervenit cu autospeciala de stingere…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 06:30, in localitatea Fundatura. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit doua ambulanțe, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala cu modul de descarcerare, dar și polițiștii. ”Forțele operative…

- ACCIDENT RUTIER la Șard: Un tanar de 18 ani a intrat cu mașina intr-un cap de pod, apoi s-a rasturnat. Doua persoane au ajuns la spital ACCIDENT RUTIER la Șard: Un tanar de 18 ani a intrat cu mașina intr-un cap de pod, apoi s-a rasturnat. Doua persoane au ajuns la spital La data de 20 iunie 2023, in…

- Pompierii au intervenit luni seara la un accident rutier petrecut in comuna Mica din județul Cluj. O mașina s-a rasturnat, iar patru tineri au fost transportați la spital. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut pe raza localitații Mica. Apelul…

- Un autoturism marca VW Golf s-a rasturnat in dimineața zilei de marți pe un drum din localitatea Ipotești. Doua persoane care se aflau in interior au suferit leziuni, iar ambulanțele chemate sa intervina le-au preluat și dupa ce le-au acordat primul ajutor le-au transportat la Unitatea de Primire ...

- ACCIDENT rutier la Benic. Un tanar din comuna Intregalde a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina Un accident rutier s-a produs duminica, 28 mai, pe drumul județean DJ 107 K, la intrarea in localitatea Benic. Un tanar din comuna Intregalde a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina. …