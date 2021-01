Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Olt, acolo unde un tanar de doar 34 de ani a murit la scurt timp dupa ce s-a intors din Anglia. Medicii trag un semnal de alarma cu privire la acest caz, probele prelevate fiind trimise ulterior spre analiza pentru a afla daca este vorba despre noua tulpina. Ce au constat medicii la […]…

- Un barbat de 34 de ani din Olt a murit de COVID-19 la o saptamana dupa ce s-a intors de Marea Britanie. Medicii iau calcul ca barbatul sa fi fost infectat cu noua tulpina a virusului, de aceea probele prelevate de la el și de la contacți ai acestuia au fost trimise pentru analiza in București.

- Autoritațile britanice au fost nevoite sa amenajeze morgi temporare in unele zone dupa ce mortalitatea din spitalele locale a depașit toate posibilitațile de stocare a cadavrelor. Marea Britanie a raportat niveluri record de decese și noi infecții in ultimele cateva saptamani, alimentate de o noua varianta…

- Un barbat in varsta de 60 de ani din New York este primul caz de contaminare cu noua tulpina de coronavirus din acest stat. Guvernatorul Andrew Cuomo a confirmat faptul ca recent in New York a fost depistat primul caz de infectare cu noua tulpina de Covid-19. Conform Reuters, este vorba despre un barbat…

- Pe de alta parte, Germania a depatit un prag sumbru. Autoritatile anunta 30 de mii de decese asociate cu Covid-19. Germania a avut o rata a deceselor relativ scazuta in primul val al pandemiei. Dar, in ultimele saptamani, decesele asociate cu Covid s-au numarat cu sutele. Ulrike Demmer, reprezentant…

- Epidemiologul și cercetatorul Octavian Jurma susține ca noua tulpina de coronavirus depistata in Marea Britanie a ajuns deja in Romania. Totodata, Jurma a explicat de ce nimeni nu vorbește despre acest lucru. Potrivit acestuia, faptul ca noua tulpina nu a fost detectata in Romania se datoreaza faptului…

- Autoritațile din Australia au anunțat, luni, ca au fost detectate doua cazuri de infectare cu noua tulpina a COVID-19, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Cel mai populat stat australian, New South Wales (NSW), a raportat, duminica, sase noi cazuri de coronavirus la persoane care au revenit din strainatate…

- O noua tulpina de COVID-19 identificata in Marea Britanie se poate raspandi mai repede decat versiunea deja cunoscuta si se depun eforturi urgente pentru a se confirma ca aceasta nu provoaca o rata de mortalitate mai ridicata, a declarat sambata Chris Whitty, seful serviciilor medicale din Anglia, relateaza…