Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea, pompierii militari au intervenit cu succes miercuri, salvand in mai puțin de o ora doi muncitori prinși sub un mal de pamant in timp ce sapau un șanț in comuna Sinești. Sorin Albinaru, purtatorul de cuvant al…

- Intervenție contracronometru in satul Cojocaru, comuna Mogoșani, pentru salvarea unui muncitor, prins sub un mal de pamant. Pompierii militari din Dambovița acționeaza la foc automat pentru extragerea barbatului prins intr-un șanț de canalizare. „Intervenție in cazul unei persoane surprinse sub un mal…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina in aceasta dupa-masa in localitatea Chețiu, la un incendiu izbucnit la o casa. Din nefericire, in interiorul locuinței a fost gasit trupul carbonizat al unei femei. https://www.bistriteanul.ro/wp-content/uploads/2024/02/incendiufilm-1.mp4 Pompierii…

- Un tanar de 22 de ani, din comuna Turburea, județul Gorj, a murit marți, 23 ianuarie, intr-o padure din comuna vecina Saulești in timp ce executa lucrari cu un buldoexcavator pe care il deținea

- Un tanar de 27 de ani a murit dupa ce a intrat cu autoturismul pe care il conducea intr-un TIR, pe DN 15B, in localitatea Petru Voda, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Neamt. Accidentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata dupa ce victima a intrat intr-o depasire neregulamentara.…

- Accident teribil, seara trecuta, in vestul țarii. Un tanar de 28 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara partii carosabile. Imediat, la fata locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri, o ambulanta SMURD, dar si un echipaj de…

- Un tanar a murit dupa ce acoperișul casei la care facea curațenie s-a prabușit cu el. O alta persoana a fost ranita in incident, scrie News.ro. Trei persoane care faceau curațenie la o casa parasita din localitatea Apos, judetul Sibiu, au fost surprinse, joi, de prabusirea acoperisului. Un tanar de…

- CRACIUN INSANGERAT… Un tanar de 24 de ani, din județul Iași a decedat in urma unui accident rutier grav, produs in dimineața zilei de Craciun, pe 25 decembrie, in jurul orei 02.20. Acesta a avut loc intre localitațile Macarești și Prisecani, iar din nefericire, ieșeanul (aflat in dreapta șoferului)…