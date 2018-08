Stiri pe aceeasi tema

- A murit pe patul de spital dupa ce a fost snopit in bataie chiar in ziua de Sfantul Ilie. Un barbat de 65 de ani din Aninoasa și-a dat ultima suflare pe patul unui spital din Craiova, dupa cateva zile de chinuri. Batranul a fost efectiv calcat in picioare de un tanar de 25 de ani din aceeași localitate.…

- Un tanar in varsta de 27 de ani, din Pucioasa, a fost gasit inconstient, in masina, pe o strada din oras. A fost solicitata interventia ambulantei, a fost transportat la spital, i s-au facut manevre de resuscitare, insa acesta a decedat.

- Masina, in care se aflau patru oameni, a iesit de pe carosabil si s-a izbit de un stalp de pe marginea drumului. In urma impactului, un tanar in varsta de 22 de ani, pasager in autoturism, a murit, iar celelalte trei persoane aflate in masina au fost ranite, soferul de 23 de ani fiind in stare…

- Un tanar de 17 ani a provocat un accident cu masina pe care o furase de la tatal sau, in cartierul Kuncz din Timisoara, lovind mortal un copil de 3 ani si ranind o fata si o femeie care se aflau pe strada. Locuitorii din cartier au sarit sa il bata pe sofer, iar scandalul a fost aplanat de mascati.…

- Un tanar de 27 de ani a murit pe patul de spital dupa ce a fost batut cu bestialitate. Cazul tragic a avut loc in orasul Cantemir. Potrivit politiei, incidentul a avut loc in data de 24 iunie.

- 30 de zile de arest pentru unul dintre banuitii in cazul barbatului decedat, dupa ce a fost batut in fata unui club de noapte din Capitala. Tanarul a fost adus astazi in fata magistratilor de la judecatoria Chisinau, cu sediu in sectorul Rascani.

- Bataie cu final tragic in Capitala. Un tanar de 30 de ani a murit, dupa ce a fost luat la pumni in fata unui club de noapte. Rudele le-au povestit polițisților ca victima era impreuna cu un prieten, cand a observat un tanar care incerca sa agate o fata intr-un mod grosolan.

- Un tanar de 25 de ani din Novaci a ajuns pentru 24 de ore in arest dupa ce a injunghiat un alt tanar, de 18 ani, pe o strada din Targu Jiu. Agresiunea a avut loc luni, pe str. Nicolae Titulescu. Victima va avea nevoie de...