Un tânăr din Cugir readuce la viață discurile de vinil, transformându-le în ceasuri unicat In timp ce mulți s-au grabit sa arunce discurile de vinil, fiind siguri ca nu le mai pot fi de folos, un tanar cu imaginatie din Cugir a demonstrat ca acestea pot fi transformate in obiecte unicat. Mai exact, in ceasuri. Artistul are deja o colectie impresionanta de astfel de obiecte, modele unicat, extrem de […] The post Un tanar din Cugir readuce la viața discurile de vinil, transformandu-le in ceasuri unicat first appeared on cele mai noi stiri si informatii din cugir . Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

