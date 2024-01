Un tânăr din Craiova s-a sinucis în arestul din cadrul IPJ Dolj. Ce păzeau polițiștii? Un tanar in varsta de 28 de ani, din Craiova, s-a sinucis in arestul din cadrul IPJ Dolj, dupa ce anterior evadase și a fost prins. Vineri seara, 12 ianuarie 2024, in jurul orei 20.00, un tanar de 28 de ani, din Craiova, aflat in starea legala de reținere și fața de care instanța de […] The post Un tanar din Craiova s-a sinucis in arestul din cadrul IPJ Dolj. Ce pazeau polițiștii? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Un tanar de 28 de ani din Craiova s-a spanzurta in arestul IPJ Dolj. Inițial, barbatul a incercat sa evadeze din mașina poliției. Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a comunicat urmatoarele: In seara de 12 ianuarie a.c., in jurul orei 20.00, un tanar…

- Un tanar in varsta de 28 de ani, din Craiova, s-a sinucis in arestul din cadrul IPJ Dolj, dupa ce anterior evadase și a fost prins. Vineri seara, in jurul orei 20.00, un tanar de 28 de ani, din Craiova, aflat in starea legala de reținere și fața de care instanța de judecata a emis mandat de arestare…

