Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de doar 24 de ani din Bistrița-Nasaud a murit in urma infectarii cu Covid-19. Acesta nu era vaccinat și nu avea comorbiditați. In ultimele 24 de ore, 8 persoane au murit dupa ce s-au infectat cu virusul. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, printre persoanele care au decedat in ultimele…

- Un tanar de doar 24 de ani, din Bistrița-Nasaud, a murit din cauza Covid-19. Tanarul nu era vaccinat și nu prezenta alte comorbiditați.

- Un al treilea cadru didactic a fost infrant de nemilosul virus. Maria Anghelina a decedat astazi, fiind infectata cu Sars-Cov-2. Nu era vaccinata. Inca o veste tragica a lovit comunitatea cadrelor didactice. Inspectoratul Școlar a anunțat decesul unei invațatoare din Urmeniș. ”Din pacate, va anunțam…

- Alina Eremia și-a ingrijorat fanii cu ultima sa postare din mediul online. Cantareața a fost diagnosticata pozitiv cu virusul COVID-19. Care este starea ei actuala de sanatate. Alina Eremia a luat COVID-19 Artista Alina Eremia și-a anunțat fanii, cu puțin timp in urma, ca a fost infectata cu virusul…

- Un tanar de doar 26 de ani, nevaccinat, din județul Covasna, a decedat din cauza Covid-19. Pacientul decedat prezenta comorbiditati și nu era vaccinat.

- Un tanar de 20 de ani, din judetul Timis, a pierdut lupta cu boala COVID-19, conform raportarilor Grupului de Comunicare Strategica. Baiatul era nevaccinat si nu prezenta comorbiditati. Romania a inregistrat in ultimele 24 de ore 7.095 de noi cazuri si a raportat 113 de decese.

- Valul patru a lovit in plin Romania. De la o zi la alta avem tot mai multe cazuri de covid 19, multe dintre ele grave. In spitale locurile se impuțineaza, iar la terapie intensiva situația este critica, pentru ca un loc poate fi gasit cu greu.

- Mai mult de 4,5 milioane de decese asociate Covid-19 au fost inregistrate la nivel mondial de la inceputul pandemiei, potrivit datelor universitatii americane Johns Hopkins, care a calculat ca numarul de infectii cu SARS-CoV-2 a depasit 217 milioane, informeaza News.ro. In ultimele 28 de zile,…