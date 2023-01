Inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial de Munca din Constanta, Marian Becheanu, a declarat pentru News.ro, ca evenimentul a avut loc sambata seara, in timp ce erau facute manevre ale unor garnituri de vagoane pentru a fi incarcate cu produs petrolier. “S-a produs evenimeentul in timpul efectuarii unor manevre a unor garnituri de vagoane in vederea incarcarii acesteia cu produs petrolier, in incinta Rompetrol, pe o rampa automata operata de Midia Marine Terminal (n.r – detinuta si operata de Rompetrol)”, a declarat Marian Becheanu. El a precizat ca victima avea 20 de ani, era din Navodari…