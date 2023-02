Stiri pe aceeasi tema

Un tanar in varsta de 28 de ani a murit in timpul nopții de joi spre vineri dupa ce mașina in care se afla sa rasturnat pe o strada din Cluj-Napoca.

Doua persoane, printre care un copil, au fost ucise și mai multe ranite dupa ce un șofer a intrat cu mașina in mulțimea dintr-o stație de autobuz de la periferia Ierusalimului. Premierul Benjamin Netanyahu a descris incidentul ca fiind un atac terorist și a ordonat intarirea forțelor de securitate,…

O piesa rap cu mesaj social a unui tanar din Barlad face furori pe rețele de socializare. Andrei Jitca a compus un pamflet muzical la adresa primarului, satul de noroiul și gropile din oraș.

O captura de petarde a fost facuta in județul Constanța. In mașina unui tanar erau 27 de kilograme de materiale pirotehnice.

Un tanar de 23 de ani a ajuns la spital, in noaptea de luni spre marti, dupa ce a intrat cu masina pe care o conducea intr-un autoturism stationat si s-a rasturnat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

Un tanar in varsta de 21 ani a fost grav ranit, vineri, dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un cap de pod in localitatea Sagna, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit Agerpres.La locul solicitarii au intervenit pompierii Detasamentului Roman si o ambulanta…

Un minor in varsta de 7 ani si sora lui, in varsta de 23 ani, au fost grav raniti dupa ce masina in care se aflau a fost lovita, miercuri, de tren, in localitatea Timisesti, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca cele doua victime au ramas incarcerate.…

Un tanar in varsta de 23 de ani a murit dupa ce s-ar fi aruncat in fata unui tren, in localitatea Horia din judetul Neamt, in noaptea de joi spre vineri.