- Un tanar care facea jogging a fost ucis de un urs miercuri pe un traseu de drumetii in nord-estul Italiei, un caz in premiera in tara, au anuntat vineri autoritatile locale, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Politia din Roma a gasit si confiscat joi seara un depozit de arme care continea o duzina de pistoale si o pusca, in cadrul unei investigatii privind crime comise recent in capitala Italiei, informeaza ANSA.

- Ionel Arsene a primit mandat de arestare in Italia și va sta dupa gratii pe perioada judecarii extradarii sale. Baronul PSD ar beneficia de protecția unor interlopi romani și a ales special sa se predea in Bari, spune presa din Neamț. Instanța din Bari a emis marți mandat de arestare pe numele lui Ionel…

- Un barbat urmarit international pentru comiterea mai multor furturi pe teritoriul Italiei a fost prins de politisti in Piatra-Neamt, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Pe numele barbatului in varsta de 32 ani era emis de autoritatile judiciare din Italia un mandat european…

- In contextul in care Italia cauta sa rupa legaturile cu Rusia in privința importurilor de energie, Israelul dorește sa fie noul furnizor de gaze naturale. Premierul Benjamin Netanyahu a facut propunerea, joi, in cadrul unei vizite oficiale, in Italia.

- Cel puțin 30 de oameni au murit in sudul Italiei dupa ce nava in care se aflau s-a scufundat. Este vorba despre migranți care incercau sa ajunga in Europa, potrivit Reuters. Incidentul s-a produs in largul coastei de est a regiunii italiene Calabria, au anunțat duminica ANSA și alte agenții de presa…

- Un barbat de origine romana, in varsta de 60 de ani, a murit marti, 10 ianuarie, intr-o avalansa in nordul Italiei in timp ce incerca sa-si recupereze de pe munte cei doi caini, a relatat presa locala, preluata de DPA.