Un tânăr a comandat otravă de pe DarkWeb pentru a-și ucide o rudă, însă judecătorii l-au iertat de închisoare Un tanar din orasul Falticeni a fost condamnat definitiv de instantele bucurestene la un an inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de tentativa de dobandire de arme chimice, el fiind acuzat ca a comandat, prin intermediul retelei DarkWeb, 28 de grame de ricina, substanta calificata ca arma chimica, cu scopul de a-si ucide o ruda. […] The post Un tanar a comandat otrava de pe DarkWeb pentru a-și ucide o ruda, insa judecatorii l-au iertat de inchisoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din orasul Falticeni a fost condamnat definitiv de instantele bucurestene la un an inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de tentativa de dobandire de arme chimice, el fiind acuzat ca a comandat, prin intermediul retelei DarkWeb, 28 de grame de ricina, substanta calificata…

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 2 au condamnat-o, in prima instanța, pe soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala, la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare și plata unor despagubiri. Pe 27 februarie 2021, Marcela Leonte, in varsta de 57 de ani, a pierdut controlul…

- Steagul roșu a fost arborat luni dimineața pe litoral, din cauza pericolului de inec. Bate vantul, iar curenții sunt foarte puternici, avertizeaza salvamarii. Un tanar de 23 de ani care a intrat in mare a fost resuscitat de un achipaj SMURD. Din pacate, turiștii nu țin cont de avertizari și intra in…

- Judecatorii din Constanța i-au anulat amenda Inalt Prea Sfințitului Teodosie, primita in pandemie ca urmare a nerespectarii restricțiilor de atunci. Conform avocatului Adrian Cuculiș, IPS Teodosie fusese amendat de 3 ori, una dintre ele fiind pentru nerespectarea masurii de izolare la domiciliu. Pentru…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise și peste 34 se se afla sub daramaturi dupa ce rachete rusești Uragan au lovit un bloc de apartamente cu cinci etaje in regiunea ucraineana Donețk, prabușind cladirea, a declarat guvernatorul regiunii. Guvernatorul Pavlo Kyrylenko a declarat pe Twitter ca lovitura…

- Fostul deputat social democrat Viorel Hrebenciuc va fi eliberat din Penitenciarul Jilava, in urma unei decizii luate miercuri de judecatorii Tribunalului Ilfov. Judecatorii au decis ca el poate fi eliberat condiționat, avand in vedere varsta inaintata a acestuia și comportamentul din inchisoare. Initial,…

- Un barbat din Arad a ramas fara permis dupa ce a condus cu 174 km/h pentru a-și duce fiul bolnav la spital. Copilul a murit ulterior. Judecatorii au refuzat, insa, sa-i restituie permisul, dar i-au transformat in avertisment amenda uriașa care a insoțit sancțiunea de suspendare a dreptului de a conduce.…

- Un barbat din Arad a ramas fara permis dupa ce a condus cu 174 km/h pentru a-și duce fiul bolnav la spital. Copilul a murit ulterior. Judecatorii au refuzat, insa, sa-i restituie permisul, dar i-au transformat in avertisment amenda uriașa care a insoțit sancțiunea de suspendare a dreptului de a conduce.…