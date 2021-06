Stiri pe aceeasi tema

- O reproducere a celebrei Mona Lisa, pictata de Leonardo da Vinci, a fost vanduta cu aproape 3 milioane de euro. Licitația s-a desfașurat online, la Paris. Autorul tabloului este necunoscut, dar cel care a cumparat pictura in 1953 a susținut mulți ani ca deține originalul.

- Un simplu loc de parcare dintr-un complex rezidential din Hong Kong a fost vandut cu suma de 10 milioane de dolari HK (1 milion de euro), stabilind astfel un record, au anuntat vineri media locale, citate de AFP. Acel spatiu de 12,5 metri patrati este situat intr-un ansamblu imobiliar din Peak, cel…

- Cel mai valoros și celebru timbru din lume, One-Cent Magenta, emis in fosta colonie britanica Guyana, va fi scos la licitație. Experții estimeaza ca va fi vandut cu cel puțin 15 milioane de dolari.

- Tabloul "Femeie asezata langa fereastra" (Marie-Therese) de Pablo Picasso a fost vandut joi pentru suma de 103,4 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de casa Christie's, la New York, relateaza AFP.

- Vanzarea colectiei de arta si a mobilierului din apartamentul parizian al designerului japonez Kenzo, decedat ca urmare a COVID-19 in octombrie, la varsta de 81 de ani, a totalizat 2,5 milioane de euro (cu taxe), a anuntat casa de licitatii Artcurial, potrivit AFP. Circa 600 de loturi, rezumand…

- Tabloul intitulat "In This Case" al artistului Jean-Michel Basquiat a fost cumparat, marti, cu 93,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la New York de casa Christie's, fiind al doilea cel mai ridicat pret pentru o lucrare realizata de pictorul newyorkez, relateaza AFP miercuri…

- Tabloul intitulat "In This Case" al artistului Jean-Michel Basquiat a fost cumparat, marti, cu 93,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la New York de casa Christie's, fiind al doilea cel mai ridicat pret pentru o lucrare realizata de pictorul newyorkez, relateaza AFP miercuri.…

- Un tricou purtat de legendarul Michael Jordan in sezonul 1982-1983, atunci cand juca pentru echipa Universitatii North Carolina, a fost vandut la licitatie cu 1,38 milioane de dolari, a anuntat Heritage Auctions. „Suntem extrem de mandri ca am stabilit un record pentru un tricou purtat de…