Un summit Putin-Biden ar putea avea loc online din cauza pandemiei, potrivit Kremlinului

- Un posibil summit intre presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau american, Joe Biden, ar putea avea loc online, in functie de recomandarile epidemiologilor, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform agentiei Interfax, transmite dpa.

- SUA s-au angajat in acte "ostile" impotriva Rusiei, a denuntat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu la televiziunea de stat, adaugand ca aceasta complica analiza situatiei in baza careia presedintele Vladimir Putin sa poata lua o decizie in favoarea intalnirii cu…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a informat, potrivit Moscovei, pe omologul sau american, Joe Biden, intr-o convorbire telefonica, despre un atac dejucat ce il viza pe liderul belarus, Aleksandr Lukasenko, informeaza luni dpa. Aceasta informatie a fost confirmata de purtatorul de cuvant…

- CHIȘINAU, 30 mar – Sputnik. Statelor Unite nu le va reuși sa vorbeasca cu Rusia de pe poziția de forța, a declarat Kremlinul, potrivit RIA Novosti. "Este imposibil. Americanii acum repeta ca pe o mantra - noi vom vorbi cu toata lumea de pe poziția de forța. Nici Putin, nici o alta persoana din…

- ​Kremlinul a comunicat marti ca a decis sa nu dezvaluie cu care dintre serurile antiCOVID-19 de fabricatie ruseasca va fi vaccinat presedintele Vladimir Putin în cursul zilei, transmite Reuters, citata de Agerpres. ”În mod deliberat nu spunem ce vaccin va primi presedintele,…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE, iformeaza Agerpres. "Presedintele…

