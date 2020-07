Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, l-a acuzat, marți, pe președintele Klaus Iohannis ca intimideaza și șantajeaza Parlamentul pentru a adopta rapid proiectul de lege pentru carantinarea și izolarea individuala a pacienților infectați cu Covid-19. ”Nu acceptam amenințari și șantaj,…

- Ministerul Agriculturii a modificat Ordinul privind regulamentul de practicare a pescuitului recreativ in conditii de siguranta si de limitare a efectelor pandemiei, fiind eliminate, printre altele, pastrarea distantei de minimum 1,5 metri intre pescarii recreativi si evitarea oricarei forme de socializare…

- Primul si cel mai amplu studiu legat de cat gradul de contagiune al bolnavilor de COVID asimptomatici arata ca aceștia nu transmit boala. Cercetatorii chinezi au ținut o persoana testata pozitiv pentru noul coronavirus, dar asimptomatica, sa stea langa alte 455 de persoane, dintre care 25% cu afectiuni…

- Simptomele debilitante pot dura mult dupa ce corpul unei persoane a scapat de coronavirus, o realitate cu care se confrunta acum italienii, transmite corespondentul New York Times, la Roma. Persistența virusului și lungimea convalescenței au devenit subiecte de conversație in nordul Italiei, unde unii…

- Cel mai recent test pozitiv a zguduit Casa Alba, aflata deja in tensiune dupa ce valetul militar al președintelui a purtat virusul in resedința celui mai puternic om din lume, scrie New York Times. Katie Miller, secretarul de presa al vicepreședintelui și un purtator de cuvant al echipei strategice…

- Administrația pentru produse alimentare și medicamente (FDA) a declarat, vineri, ca a acordat autorizație de urgența pentru primul kit de colectare a salivei la domiciliu capabil sa detecteze prezența SARS-CoV-2 in organism, scrie New York Times. Kit-ul a fost dezvoltat de un laborator al Universitații…

- Aeroportul din Viena va testa incepand de luni pentru coronavirus, in schimbul unei taxe de 190 de euro, pasagerii care doresc sa evite carantina de 14 zile obligatorie in cazul persoanelor care intra in Austria, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Pasagerii care sosesc pe aeroportul din Viena…

- Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Coreea (KCDC) a lamurit problema „reinfectarii” aparente in cazul bolnavilor vindecați de COVID-19. Intr-un studiu citat de agentia Yonhap, experții spun ca nu exista un virus activ, iar rezultatele la teste este fals pozitiv, intrucat au ramas in corpul…