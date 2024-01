Stiri pe aceeasi tema

- Bebelusul de patru luni, cu care mama sa s-a aruncat de la etajul unui bloc din Iasi dupa ce apartamentul in care locuiau a luat foc, a murit la spital. Copilul fusese adus in stare critica, el fiind resuscitat. Bebelusul, era internat in stare critica la spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi. Potrivit…

- Ecuadorul se afla in stare de urgența, autoritațile se confrunta cu evadarea lui Adolfo Macia, cunoscut și sub numele de „Fito”, cunoscutul lider al bandei Los Choneros. Evadarea a dus la tulburari in mai multe inchisori din țara, determinandu-l pe președintele Daniel Noboa sa declare o mobilizare de…

- Doi parinti din Bihor, care au ales sa-si educe acasa toti cei patru copii de varsta scolara, pentru a-i feri de ispita internetului, au fost trimisi in judecata si au primit pedepse de cate 4 luni de inchisoare, relateaza Bihoreanul. „Acei parinti sunt mai responsabili si mai constiinciosi decat directorul…

- Parlamentarii USR si Forta Dreptei au sesizat, miercuri, Curtea Constitutionala pe legea Ciuca-Ciolacu care protejeaza marii evazionisti si ii scapa total de raspundere penala daca achita prejudiciul de sub un milion de euro. Marcel Ciolacu a explicat ca proiectul de lege privind masurile pentru consolidarea…

- Fostul șef al ANAF Șerban Pop, condamnat in prima instanța la 13 ani de inchisoare pentru luare de mita, scapa de pedeapsa deoarece faptele s-au prescris. Magistrații de la Inalta Curte au dispus, marți, incetarea procesului penal. Șerban Pop a fost acuzat de DNA ca in cursul anului 2008, a pretins…

- Ministrul de interne Catalin Predoiu a reorganizat Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, așa cum a anunțat imediat dupa producerea tragediei de la 2 Mai, cand drogatul Vlad Pascu a fost lasat de polițști sa plece, deși fusese prins cu o țigara cu canabis, iniante de a comite accidentul. IPJ…

- Elena Lasconi este suspecta ca ar fi mințit in legatura cu votul acordat la referendum pentru susținerea familiei tradiționale. Elena Lasconi, primarul orasului Campulung Muscel, se afla zilele acestea in centrul unui scandal dupa ce a declarat ca a participat in 2018 la referendumul pentru familie,…

- Mecanicii și angajații din caile ferate bauți sau drogați care refuza prelevarea de mostre biologice necesare in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei unor substante psihoactive vor face inchisoare de la doi la șapte ani, prevede o lege promulgata luni de președintele Klaus Iohannis. In luna…