Opt persoane au murit intr-un atac armat asupra unui tren in nordul Nigeriei si alte 26 au fost ranite, a anuntat marti noapte comisarul Ministerului Securitatii Interne si Afacerilor Interne al statului Kaduna, Samuel Aruwan, citat miercuri de DPA.

Federatia de Fotbal din Zambia (ZAF) a anuntat, intr-un comunicat, ca medicul FIFA Joseph Kabungo a murit, marti seara, pe Stadionul Abiola din Abuja, Nigeria, informeaza mirror.co.uk, potrivit news.ro.

- Ministrul Apararii Vasile Dincu a vorbit aseara la Digi24 despre drona care a cazut weekendul acesta la Dumitra. Potrivit acestuia, este vorba despre un model vechi, care poate maxim sa culeaga infomații. Dincu, originar din Bistrița-Nasaud, a crezut inițial ca totul este o gluma, mai ales ca primul…

- Ministru Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, luni seara, ca drona prabusita in Bistrita este ”o jucarie” care are rolul de a cerceta si de a aduna informatii si ca un satean a fost cel care l-a anuntat de aparitia obiectului, avand in vedere ca incidentul s-a produs la cateva sate distanta…

- Un focar de febra Lassa a provocat moartea a cel putin 32 de persoane in Nigeria de la inceputul acestui an, conform unui raport oficial, informeaza marti agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Acest raport publicat luni de Centrul pentru Controlul Bolilor din Nigeria (NCDC) arata ca numarul cazurilor…

- O scrisoare adresata unei fete de 12 ani din Lituania a fost livrata in decembrie anul trecut, la aproape 51 de ani dupa ce i a fost expediata de o prietena prin corespondenta din Polonia, informeaza joi, 27 ianuarie, Reuters.Am crezut ca cineva imi face o gluma, a declarat Genovefa Klonovska dupa ce…

- O scrisoare adresata unei fete de 12 ani din Lituania a fost livrata la aproape 51 de ani dupa ce i-a fost expediata de o prietena prin corespondenta din Polonia. Plicul a stat in tot acest timp intr-o fanta de aerisire a unui perete dintr-un fost oficiu poștal aflat in capitala Vilnius, relateaza Reuters.

- Dick Halligan, care a castigat doua premii Grammy pentru creatiile cu formatia Blood, Sweat and Tears si mai tarziu pentru activitatea sa din cinematografie si televiziune, a murit pe 18 ianuarie la Roma, Italia, la varsta de 78 de ani, din cauze naturale, a transmis familia, scrie Variety.