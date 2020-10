Un start-up francez a strans 425 mil. dolari pentru a construi o ferma de insecte. Printre investitori se regasește și Footprint Coalition, compania actorului Robert Downey Jr. Start-up-ul francez Ynsect a anuntat marti ca a strans inca 224 mil. dolari de la investitori, ceea ce duce la un total de 425 mil. dolari, pentru a construi o ferma de insecte in apropiere de Paris si a se extinde in America de Nord, transmite Reuters.

Noua rundă a dus la 425 milioane definanţarea totală strânsă de, ceea ce reprezintă cea mai mare sumă…