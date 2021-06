Un șofer inconștient la volan a lovit un autobuz în Pitești. După ce și-a revenit a devenit agresiv cu polițiștii In jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Pitești, in timp ce se aflau in patrulare, in zona de competența, au fost sesizați de catre un cetațean, ca intr-un autoturism se afla un barbat inconștient. Pana la sosirea echipajului la locul indicat, autoturismul in cauza iși continuase deplasarea și, cu tot efortul polițiștilor și oamenilor de la fața locului de a-l opri, acesta a patruns intr-un sens giratoriu, unde a intrat in coliziune cu un autobuz. In urma impactului, autoturismul a fost proiectat pe spațiul verde. Aici, pentru ca șoferul era inconștient și pentru a nu pune… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

