Stiri pe aceeasi tema

- “La data de 18 decembrie, in jurul orei 02.15, politisti din cadrul Serviciului Rutier au efectuat semnal regulamentar de oprire soferului unui autoturism care se deplasa pe D.N. 2A, la intrarea in satul Stupina. Conducatorul auto nu a oprit la semnal, iar unul dintre politisti a efectuat foc de avertisment…

- O femeie a murit, iar copii și soțul eiau fost grav raniți intr-un accident rutier, produs azi dimineața, pe DN 15, in localitatea Costisa, județul Neamț. Masina in care se aflau s-a izbit de un podet. Potrivit IPJ Neamț , un barbat de 32 de ani, din Vaslui, ar fi condus un autoturism pe DN 15, in localitatea…

- Politistii din Olt au urmarit vineri un sofer de 20 de ani care circula cu 227 km/h pe Drumul Expres 12 si au tras focuri de arma pentru a-l opri, informeaza news.ro. Tanarul a ramas fara permis pe o perioada de 270 de zile și a primit o amenda de 5.000 de lei.Agenții Serviciului Rutier Olt, care desfasurau…

- Șofer din Corni, amendat pentru piraterie auto. Polițiștii l-au prins cu mașina plina Sambata, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, au organizat o acțiune pentru identificarea și dispunerea de masuri legale fața de conducatorii auto care efectueaza transport public neautorizat. In cadrul activitaților…

- Un barbat a furat, joi, autoturismul unei gravide din fața unui magazin din comuna Cumpana si a plecat cu el la Constanta. Polițiștii l-au depistat si oprit in trafic, dupa ce acestia au tras sase focuri de avertisment. Hoțul a facut un accident in zona G