Un șofer a dat radarul peste cap. Circula cu 153 km la oră în localitate Un șofer din Galați a fost prins de polițiștii din Vaslui intr-o localitate de pe raza județului circuland cu peste 153 km/h. El a primit amenda și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 4 luni. Polițiștii vasluieni spun ca barbatul din Galați conducea cu viteza de 153 km/h in localitatea Bacaoani. „In data de […] The post Un șofer a dat radarul peste cap. Circula cu 153 km la ora in localitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soferii de autocamioane care ies din Romania catre Ucraina pe la punctul de trecere a frontierei Siret asteapta și 16 ore pentru a trece granita. Aglomeratie pentru camioane, la iesirea din tara, este si la Isaccea, Galati, Negru Voda si Giurgiu, in timp ce pentru autoturisme timpul de asteptare este…

- Un cuplu din București a plecat la drum spre Vaslui cu mașina, deși unul dintre ei avea permisul suspendat, iar celalalt nu deținea carnet de conducere. Polițiștii i-au prins, pe rand, la volan, in decurs de o jumatate de ora. Oprit in trafic pentru control, barbatul le-ar fi spus polițiștilor ca merge…

- Antonina Radu, pompier al Inspectoratului pentru Situații de Urgența București – Ilfov, condamnata definitiv la 8 ani și 8 luni de inchisoare in dosarul ”Colectiv”, a fost data in urmarire internaționala, joi, dupa sentința definitiva data de magistrați, pentru ca nu fusese gasita la domiciliu. Polițiștii…

- Alexandru Mazare, fratele lui Radu Mazare, fostul primar al Constanței, a fost dat in urmarire naționala dupa ce Inalta Curte l-a condamnat, marți, la 3 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar de corupție. Polițiștii nu l-au gasit pe Alexandru Mazare la domiciliul sau. ”In cursul zilei de astazi,…

- Alexandru Mazare, fratele lui Radu Mazare, fostul primar al Constanței, a fost dat in urmarire naționala dupa ce Inalta Curte l-a condamnat, marți, la 3 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar de corupție. Polițiștii nu l-au gasit pe Alexandru Mazare la domiciliul sau. ”In cursul zilei de astazi,…

- Polițiștii locali vor primi dreptul de a cere datele de identificare ale șoferilor care au parcat neregulamentar și sa-i sancționeze, potrivit unui proiect de lege inițiat la Senat de mai mulți parlamentari liberali. Legea actuala nu da dreptul unui polițist local sa ceara unui proprietar de mașina…

- Un barbat si sotia sa au fost gasiti morti, in propria locuinta. Politistii si procurorii au gasit si un pistol langa una dintre victime. Șocanta descoperire a fost facuta, duminica, intr-o locuința din localitatea Sarmaș, județul Harghita. Cei doi soți, in varsta de 61, respectiv 58 de ani, erau morți,…

- Un barbat a murit, iar sotia sa a fost grav ranita intr-un accident produs, sambata, pe DN 2B, in judetul Buzau. Potrivit polițiștilor, autoturismul condus dinspre Buzau catre Braila de un sofer in varsta de 36 de ani, din Galati, a intrat sub un TIR care circula in fața sa, la volanul caruia se afla…