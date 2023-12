Un șofer a dat etilotestul peste cap, de Crăciun. Ce alcoolemie avea bărbatul din Ploiești Un șofer din Ploiești și-a „asigurat” atenția polițiștilor, chiar luni, de Craciun. Totul, dupa ce oamenii legii au fost sesizați ca pe o strada din municipiul prahovean un conducator auto ar conduce haotic, fiind posibil sa fie baut. Dupa ce l-au oprit pentru control, conducatorul auto a fost pus sa sufle in etilotest. Și cum […] The post Un șofer a dat etilotestul peste cap, de Craciun. Ce alcoolemie avea barbatul din Ploiești first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma accidentului de aseara de pe raza comunei Baciu, in afara localitații Mera, polițiștii au constatat faptul ca unul dintre șoferii implicați a condus sub influența bauturilor alcoolice.

- Politistii din Ploiesti au fpst sesizati, luni, cu privire la un sofer care conducea haotic pe o strada. Dupa ce l-au oprit in trafic, agentii au constatat ca barbatul avea o alcoolemie de 1,41 mg/l alcool pur in aerul expirat, potrivit news.ro”Politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului…

- Un șofer cu alcoolemie record a fost prins luni, in ziua de Craciun, conducand mașina prin Ploiești, dupa ce polițiștii au fost sesizați de ceilalți participanți la trafic ca acesta conduce haotic.

- Un polițist rutier din Alba a refuzat sa transporte un șofer la analize de sange pentru alcoolemie: Instanța a anulat suspendarea permisului auto și amenda pentru etilotestul pozitiv Un polițist rutier din Alba a refuzat sa transporte un șofer la analize de sange pentru alcoolemie: Instanța a anulat…

- A pus in pericol siguranța circulației: Șofer din Blaj, prins baut la volan. Ce alcoolemie avea Un barbat de 36 de ani din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan, luni seara. Cazul a fost facut public de polițiști, in buletinul de presa transmis marți, 17 octombrie. Potrivit…

- Judecatorii de la Gherla au dat pedeapsa unui barbat, gasit bine baut la volan, prin Bonțida. Fapta a avut loc in pe 11 februarie 2022, iar polițiștii de la Secția 7 Poliție Rurala Gherla l-au oprit pentru verificari in jurul orei 21. In urma testarii cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de…

- Un sofer din judetul Suceava a fost prins de poliție conducand un autoturism in timp ce avea peste 1,8 mg/l alcool pur in aerul expirat, adica aproximativ 3,6 la mie alcool in sange. El a fost dus la spital pentru prelevarea de probe biologice. Barbatul, in varsta de 52 de ani, din comuna Fundu Moldovei,…

- Aproape de miezul nopții de miercuri spre joi, polițiștii au fost informați prin apelul unui conducator auto de comportamentul suspect al unui alt conducator auto, undeva pe DN1, in apropierea localitații Banești, pe sensul de mers Ploiești - Campina.