Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Valenii de Munte au desfașurat in aceasta perioada o serie de acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranța publica pe raza de competența. Astfel, au verificat patru cluburi de noapte, au controlat 50 de conducatori auto…

- Doi barbati, unul din Republica Moldova si celalalt cu dubla cetatenie, care au incercat, la sfarsitul saptamanii trecute, sa treaca ilegal granita in Romania, traversand raul Prut cu ajutorul unei camere de tractor, au fost prinsi de politistii de frontiera din judetul Galati, care au stabilit ca acestia…

- O primarie din Iasi a fost jefuita in miez de noapte • Cativa hoti au intrat intr-un birou si au plecat cu peste 13 mii de lei • Politistii au deschis un dosar penal si fac cercetari pentru a stabili intreaga situatie • Multi localnici cred ca jaful a fost comis cu ajutor din interior [...]

- „La data de 26 februarie, politistii Sectiei 1 Iasi au fost sesizati de catre agentii de paza ai unei societati comerciale despre faptul ca ar fi surprins o persoana care ar fi sustras bunuri din incinta societatii comerciale. La fata locului, politistii au identificat persoana banuita de comiterea…

- La data de 25.02.2018, in jurul orei 04.00, polițiștii Secției 4 Ploiești au fost sesizati prin SNUAU 112 de catre un tanar, din Puchenii Mosneni, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in interiorul unui bar, persoane necunoscute i-au sustras o suma de bani. La fata locului s-a deplasat o echipa…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galati-rutier efectueaza cercetari in privinta unui cetatean ucrainean care a incredintat fiului sau un autovehicul cu remorca pentru a-l conduce, desi avea cunostinta despre faptul ca permisul detinut de catre tanar nu ii dadea acest…

- Atunci cand va decideți sa investiți intr-un apartament nou sau intr-un birou de inchiriat, este bine sa analizați cu atenție toate proiectele de pe piața. Daca nu aveți timpul necesar pentru acest lucru, va dam noi o mana de ajutor. In cele ce urmeaza, va vom prezenta un proiect ce vinde…

- In cursul zilei de ieri, mai multi soferi s au ales cu dosare penale dupa ce au fost depistati de politistii constanteni.Astfel, la data de 25 ianuarie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Medgidia au depistat un tanar, in varsta de 23 ani, care a condus un moped neinmatriculat, pe bulevardul…