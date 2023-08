Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american a negat vineri, 28 iulie, orice incalcare a legii privind modul cum a manipulat mai multe filmari de pe camerele de supraveghere solicitate de anchetatorii federali, la o zi dupa ce procurorii au adaugat noi acuzații, susținand ca Trump le-a ordonat angajaților de la reședința…

- "Suspectul este inca in libertate, iar publicul ar trebui sa evite zona", au postat sambata dupa-amiaza pe Twitter și Facebook oficialii comitatului Henry.Purtatoarea de cuvant a guvernului regional, Melissa Robinson, a declarat pentru The Associated Press: "Pot confirma ca patru persoane au decedat".Comitatul…

- Un cetatean american a fost retinut la Moscova, potrivit unui comunicat transmis pe Telegram de catre instantele de jurisdictie generala din Moscova, relateaza CNN, citat de news.ro.Barbatul a fost retinut sambata, unde "Tribunalul districtual Khamovniki din Moscova a luat o masura preventiva impotriva…

- Fostul presedinte Donald Trump se confrunta cu 37 de acuzatii in legatura cu infractiuni legate de manipularea necorespunzatoare a unor documente clasificate, potrivit actului de acuzare desecretizat vineri, care arata ca fostul sef al Casei Albe pastra acasa, printre altele, secrete nucleare, un "plan…

- O persoana suspecta a fost reținuta, iar o alta este cautata de poliție, dupa ce, luni seara, a avut loc un schimb de focuri „intre doua grupuri” pe plaja Hollywood Beach Broadwalk din Florida, SUA, a declarat Deanna Bettineschi, de la Departamentul local de Poliție, relateaza ABC News. In urma focurilor…

- Statele Unite au anuntat, marti, o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii care sa duca la arestarea unui hacker rus care ar fi orchestrat atacuri de tip ransomware asupra agentiilor de aplicare a legii si furnizorilor de servicii medicale din SUA, transmite AFP.Mihail Pavlovici…

- Weibao Wang a lucrat ca inginer software la Apple din 2016 pana in 2018, se arata intr-un rechizitoriu al Departamentul de Justiție, citat de CNBC, noteaza News.ro.El a lucrat in echipa de adnotari a Apple si i s-a acordat „acces general” la bazele de date despre care Departamentul de Justitie a spus…

- Weibao Wang a lucrat ca inginer software la Apple din 2016 pana in 2018, se arata intr-un rechizitoriu al DOJ. Wang a lucrat in echipa de adnotari a Apple si i s-a acordat ”acces larg” la bazele de date despre care Departamentul de Justitie a spus ca pot fi accesate doar de 2.700 dintre cei 135.000…