- Constient ca declaratiile sale vor avea ecou la Chisinau, el se adreseaza direct cetatenilor Republicii Moldova - pe care o numeste „tara vecina” - si le ofera perspectiva ca tara lor sa devina „provincie a Romaniei”, despre care spune ca este unul dintre „cele mai inapoiate” state NATO:„Nu este timpul,…

- Regimul de la Moscova ameninta din nou Chisinaul cu „repetarea scenariului ucrainean", de data aceasta prin vocea vicepresedintelui Comitetului pentru Afaceri Internationale din Consiliul Federatiei, Andrei Klimov, scrie deschide.md. De asemenea, el s-a intrebat retoric daca Maia Sandu vrea sa faca…

- Situația de securitate din regiune, agravata de razboiul declanșat de Federația Rusa in Ucraina, ar putea determina Republica Moldova sa-și doreasca sa faca parte dintr-o „alianța mai mare”. Aceasta daca se ajunge la concluzia ca Republica Moldova are nevoie de ajutor și va lua in considerare sa schimbe…

- Relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusa au ajuns in impas, odata cu invadarea militara a Ucrainei, in primavara anului curent. Fiind invitata la emisiunea „In contex” de la postul public de televiziune , șefa statului Maia Sandu, a declarat „ca nu are ce sa discute cu un stat agresor” și…

- Directorul Serviciului de Informatii si Securitate, Alexandru Musteata, a spus intr-un interviu la TVR Moldova ca sunt analizate mai multe scenarii prin care Moscova ar incerca inclusiv o invazie terestra prin nordul Ucrainei catre Republica Moldova. „Intrebarea nu este daca Federatia Rusa va face o…

- Federatia Rusa ar avea in plan sa invadeze si Republica Moldova la inceputul anului 2023, iar punerea in aplicare a scenariului depinde de evolutiile razboiului din Ucraina, scrie cotidianul md. Declarația a fost facuta de directorul Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) Alexandru Musteața,…

- Autoritațile moldovene analizeaza mai multe scenarii, inclusiv cel in care Moscova ar incerca o invazie terestra prin nordul Ucrainei, catre Republica Moldova, in 2023, a declarat Alexandru Musteata, director al Serviciului de Informatii si Securitate (S.I.S.), intr-un interviu pentru TVR Moldova, publicat…

