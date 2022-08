Senatorul Eduard Isakov, membru al Consiliului Federației, și-a catalogat fiica drept „tradatoare” pentru ca s-a opus razboiului din Ucraina, pe care Rusia l-a numit in mod constant „operațiune militara speciala”, noteaza BBC. Eduard Isakov a spus ca fata lui, Diana Isakova, o profesoara de yoga in varsta de 25 de ani, a dat interviuri pentru […] The post Un senator rus iși reneaga fiica pentru ca e impotriva razboiului: Tradatoare, șomera și needucata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .