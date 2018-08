Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a mai transmis un mesaj in care ataca dur acțiunea Jandarmeriei și face apel la membri PSD pentru a-și inlatura actuala condurcere. "Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, condamna cu fermitate actele de violența, indiferent de cine le comite și impotriva cui sunt indreptate.…

- Președintele USR, Dan Barna, a cerut public, sambata dimineața, demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, șefului Jandarmeriei, Sebastian Cocoș și prefectului Capitalei, Speranța Clișeru, dupa intervenția forțelor de ordine la protestul Diasporei, unde mai mulți oameni au fost raniți, transmite Mediafax.

- USR cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefului Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, “pentru spectacolul de brutalitate de la mitingul diasporei din Piata Victoriei”. Uniunea condamna faptul ca, in timpul manifestatiei, oameni nevinovati au fost prinsi in conflictul dintre jandarmi…

- Presedintele USR, Dan Barna, le-a cerut, joi, ministrului de Interne si sefului Jandarmeriei Romane, Carmen Dan si Sebastian Cucos, sa demisioneze, sustinand ca la protestul de miercuri, din Piata Victoriei, ”au transformat Jandarmeria Romana in bratul armat al lui Liviu Dragnea”.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, ar trebui sa isi prezinte public scuze si poate chiar sa si demisioneze dupa incidentele care au avut loc miercuri, la Bucuresti, in timpul protestelor, a declarat, joi, deputatul Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), Ovidiu Gant. "Am asistat…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei direct implicati in interventia de la protestele de ieri seara, din Bucuresti.

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, Ordine Publica și Siguranța Naționala din Camera Deputaților, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, și a șefilor Jandarmeriei direct implicați in intervenția de la protestele de ieri seara, din București. Citește…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei, in urma evenimentelor de la protestele de miercuri seara din Bucuresti. "Avand in vedere disfunctionalitatile inregistrate in interventia Jandarmeriei…