- Un seism cu magnitudinea s-a produs vineri la sud-est de arhipelagul Insulele Loialitatii din Noua Caledonie, conform Institutului de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citat de agentia Xinhua. Cutremurul a avut loc la ora 8:54 GMT, a precizat USGS, potrivit agerpres.ro. Citește și: EXCLUSIV…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs joi in sud-vestul arhipelagului Vanuatu din Pacificul de Sud, fara ca autoritatile sa raporteze victime sau pagube materiale, informeaza EFE, potrivit AGERPRES. Institutul american de geofizica (USGS), care inregistreaza activitatea seismica in intreaga…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 pe scara Richter s-a produs joi in insula Cipru, situata in nord-estul Marii Mediterane, potrivit Centrului Seismologic European-Mediteranean (CSEM), relateaza EFE. Seismul, care s-a produs la o adancime de 60 de kilometri, a avut loc la 16:38 ora locala (14:38 GMT).…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a fost resimtit luni in vestul si centrul Argentinei, provocand panica in randul populatiei, a informat Institutul national de prevenire seismica, mentionand insa ca pe moment nu au fost semnalate victime sau pagube importante, informeaza AFP. Seismul a…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs vineri in largul prefecturii Mie din Japonia, relateaza Xinhua care citeaza Agentia nipona de meteorologice (JMA). Seismul, care a avut epicentrul la 390 de kilometri adancime, s-a produs in jurul orei locale 22:39. In unele zone ale…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6.8 grade pe scara Richter s-a produs marti dimineata devreme in nordul Mongoliei, nu departe de granita cu Rusia, potrivit Institutului American de Geofizica (USGS), transmite AFP.Epicentrul seismului a fost localizat la 33 de kilometri sud de orasul Turt.Potrivit…

- Un seism cu magnitudinea 6,3 s-a produs vineri in Filipine, potrivit Institutului american de geofizica (USGS), facand sa se cutremure cladirile si intrerupand liturghiile de Craciun, dar fara sa se inregistreze victime sau pagube materiale, noteaza AFP preluat de agerpres. Miscarea telurica s-a…

