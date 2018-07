Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul majoritar de acțiuni al companiei Agricost, care administreaza ferma Insula Mare a Brailei, a fost vandut, vanzatorul fiind Constatin Duluțe, care a preluat afacerea de la defunctul Culița Tarața cumparatorul fiind compania Al Dahra din Emiratele Arabe Unite, deținuta de șeicul Hamdan Bin Zayed…

- Contractul de cumparare a firmei Agricost de catre o companie din Emiratele Arabe Unite a primit verde de la Consiliul Concurenței, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate tranzacției. Agricost, deținuta acum de fermierul Constantin Duluțe, are in concesiune de la statul roman circa 50.000 de…

- Agricost din Insula Mare a Brailei, cea mai mare ferma de cereale si oleaginoase din Romania dupa suprafata cultivata, a incheiat anul 2017 cu afaceri de circa 360 mil. lei (79 mil. euro), in scadere cu 7% fata de anul precedent, inregistand un profit net de 73 mil. lei (16 mil. euro), potrivit datelor…

- „ Produsele circula libere insa pamantul e aici al Romaniei și ramane aici” ROMANIA LA BUCATA! Nimeni nu știe cat pamant romanesc s-a vandut strainilor și cat mai este in posesia fermierilor romani. Pamantul nostru, roditor și ieftin, este vanat de straini inca din anii '90, de cand se vindea la 30…

- Compania Al Dahra din Emiratele Arabe Unite, proprietate a seicului Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, negociaza cu actionarii Agricost SA (firma care detine arenda terenului ce apartine statului roman), dar si cu autoritatile din Romania. Cea mai mare ferma agricola de Europa – Insula Mare a Brailei,…

- Grupul Al Dahra din Emiratele Arabe Unite vrea sa investeasca 500 mil. dolari in Romania, bani care vor merge spre achizitia a 58.000 de hectare de tren agricol in proximitatea fluviului Dunarea, intr-o companie de logistica - transport pe apa si rutier, si in procesarea alimentelor, mai exact in…

- Insula Mare a Brailei va deveni cea mai mare ferma de lucerna din lume. Tranzactia prin care compania Al Dahra din Emiratele Arabe Unite va deveni proprietara Agricost - administratorul exploatatiei - va fi semnata in urmatoarele zile, au declarat marti pentru MEDIAFAX surse apropiate negocierilor.