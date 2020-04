Un secretar de stat din guvernul Serbiei a murit de coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Un responsabil al guvernului de la Belgrad, Branislav Blazic, a decedat dupa ce a contactat SARS CoV-19, au confirmat miercuri surse guvernamentale sarbe pentru cotidianul belgradean Blic, citat de dpa. Blazic, secretar de stat in Ministerul pentru Protectia Mediului, fusese intr-o vizita…

- Numarul deceselor inregistrate in Spania din cauza pandemiei de coronavirus a crescut cu 832 in 24 de ore, potrivit celor mai recente cifre oficiale anuntate sambata de Ministerul Sanatatii, bilantul total al mortilor din aceasta tara ajungand astfel...

- Italia este in continuare cea mai afectata țara din Europa de coronavirus, iar in ultimele 24 de ore s-au configurat numere triste in Peninsula. CORONAVIRUS // Rica Raducanu, doborat din cauza situației din Romania: „Am doar ganduri nasoale, tata!” Autoritațile italiene au anunțat in aceasta seara decesul…

- Tragedie in Egipt. 18 oameni au murit intr-un accident rutier, in timpul restricțiilor de circulație impuse de autoritați din cauza pandemiei de coronavirus.Un camion a intrat cu viteza in mai multe masini oprite la sud de capitala Cairo. Masinile erau oprite la un punct de control pe o sosea de centura…

- Dupa doua zile in care exista o ușoara ameliorare a situației, Italia a fost lovita din nou, marți seara, de un bilanț devastator al epidemiei de coronavirus: au fost 743 de oameni care au murit in ultimele 24 de ore și 5.

- A fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Anuntul a fost facut de Grupul de Comunicare strategica prin CJSU Maramures. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19, pe 18 martie 2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiasi…

- Un roman a murit in Italia, din cauza infectiei cu coronavirus, pe fondul unor afectiuni medicale pre-existente, au confirmat autoritatile italiene, potrivit Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Un barbat a ajuns miercuri seara la secția de urgența a Spitalului din Pitești. Pacientul avea simptomele infecției cu coronavirus și a murit in scurt timp dupa ce a fost preluat de medici.