- Polițiștii clujeni au reținut un barbat de 35 de ani, din Jucu, drogat și fara acte la mașina. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.Luni, 6 noiembrie, in jurul orei 15.25, polițiștii Secției 7 Poliție Cluj-Napoca l-au oprit pe șofer in trafic pentru verificari, pe strada Platanilor din Cluj-Napoca,…

- Ami a trecut printr-o perioada mai dificila in relație și spune ca a suferit, dupa ce s-a pus pe locul doi. Artista a marturisit ca este intr-un proces de vindecare și ca a invațat o mulțime de lecții din fosta relație.

- Comisarii ANPC au dispus masura de oprire temporara a prestarii servicilor și interzicerea utilizarii echipamentelor, pana la remedierea deficiențelor, in 89 de locuri de joaca administrate de ADP Sector 1.Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfașurat o acțiune de control…

- Accident rutier in Sapanta. Coliziune autoturism cu un autocamion posibil 3 persoane incarcerate. Intervine Detasamentul Sighet cu 2 autospeciale, un echipaj SMURD si 2 echipaje SAJ. O victima este extrasa. Mai sunt 2 victime incarcerate. Se lucreaza pentru descarcerarea lor. Se deplaseaza spre locul…

- Atunci cand ești la volan e nevoie sa ai un anumit comportament care sa iți ofere siguranța, atat ție, cat și altor participanți la trafic. E nevoie sa elimini orice activitați, obiecte, sunete din jur care iți afecta concentrarea și atenția. O mulțime de șoferi asculta muzica atunci cand sunt la volan.…

- Un șofer acum in varsta de 25 de ani este judecat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia, in urma unui eveniment rutier pe care l-a provocat in Liești, comuna Slobozia Bradului. S-a intamplat la finele lunii mai 2021, cand,…

- Fostul antrenor Carlo Mazzone, celebru pentru lonvegitatea sa in Serie A si entuziasmul sau uneori debordant, a decedat la varsta de 86 de ani. „Salutam un veritabil simbol al fotbalului italian”, a declarat presedintele Federației Italiene de Fotbal, Gabriele Gravina, intr-un comunicat. „El a inventat…

- Cateva zeci de persoane au participat, duminica, pe dealurile satului disparut Labașinț din comuna Șiștarovaț, județul Arad, la inaugurarea primei Big Bench din Romania. Evenimentul a avut avea loc la hotarul dintre județele Timiș și Arad, in cel mai inalt punct belvedere din sat.