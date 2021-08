Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud si Thailanda au raportat miercuri cifre record ale infectiilor cu SARS-CoV-2 inregistrate pentru 24 de ore, informeaza The Guardian. Coreea de Sud, una dintre putinele tari care a gestionat cu succes anul trecut raspandirea Covid-19, a raportat miercuri 1.896 de cazuri, cel mai mare…

- Delivery Club, o firma ruseasca ce livreaza mancare la domiciliu, și Everink Tattoo, un magazin online de tatuaje, le ofera moscoviților posibilitatea de a-și purta pe braț codurile QR care demonstreaza ca s-au vaccinat impotriva COVID-19, relateaza Moscow Times . Tatuajele temporare cu codurile pot…

- Autoritațile sanitare din Thailanda au hotarat sa combine mai multe vaccinuri anti COVID-19 pentru a oferi protecție impotriva noilor tulpini. Ministrul sanatații, Anutin Charnvirakul, a anunțat astfel ca...

- Thailanda a introdus luni cele mai severe restrictii din ultimul an impotriva coronavirusului la Bangkok si in provinciile din jurul capitalei, unde au fost impuse, printre altele, limitari ale circulatiei, transmite Reuters. Autoritatile au indemnat populatia din orasul Bangkok si din jurul…

- CHIȘINAU, 6 iul – Sputnik. Salvatorii au identificat locul prabușirii avionului An-26, care a decolat din Petropavlovsk-Kamciatsk spre localitatea Palana și a disparut de pe radare inainte de aterizare. © Sputnik / Mihai CarausLa un pas de ciocnire in aer: Noi detalii despre incidentul cu…

- Șeful Crimeei, Serghei Aksenov, a spus ca salvatorii din Ministerul Situațiilor de Urgența au înotat în spatele barcii sale, în timp ce autoritațile au mers sa viziteze un spital din Kerci afectat de inundațiile provocate de ploi. ”Angajații EMERCOM însoțesc toate ambarcațiunile,…

- Disidentul rus Alexei Navalnîi a fost transferat catre locul de detentie de la un spital penitenciar în care a fost tinut sub observatie dupa greva foamei, relateaza AFP și Reuters, potrivit News.ro.„Bloggerul Navalnîi a fost transferat catre Colonia Penitenciara Pokrov”,…

- Ministrul de Externe al Belarusului a anunțat luni ca studenta rusa arestata in zborul Ryannair deviat și obligat sa aterizeze la Minsk va fi pusa sub acuzare și judecata in Belarus, relateaza publicația independenta The Moscow Times. Sofia Sapega, in varsta de 23 de ani, a fost arestata alaturi de…