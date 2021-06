Stiri pe aceeasi tema

- Șase membri ai Consiliului de Securitate al ONU - Estonia, Franța, Irlanda, Norvegia, Marea Britanie și Statele Unite - au condamnat miercuri deturnarea de catre Belarus a avionului civil in care se afla jurnalistul Roman Protasevici, spunand ca este „un atac flagrant impotriva siguranței aviației civile…

- Steaua Rosie Belgrad, invingatoare in ultima etapa cu Metalac (5-1), a castigat al saptelea sau titlu in Superliga sarba de fotbal, dar a stabilit si doua recorduri, unul european, pentru punctele acumulate intr-un sezon (108), iar altul national, la golurile marcate (114), transmite EFE, care citeaza…

- Un antreprenor roman a reușit sa reformeze industria lemnului din Spania cu ajutorul unor tehnologii inovatoare. Și-a pus amprenta pe toate cladirile emblematice din Madrid, Malaga, Barcelona sau Paris.

- Cosmin Olaroiu a ajuns la tribunal! Sunt foarte bine. Un fost partener se joaca de aproximativ un an cu nervii „șeicului”. Cați bani i-a cerut cel din urma fostului partener și ce s-a intamplat, de fapt, intre cei doi? Cosmin Olaroiu și un fost partener de afaceri se intalnesc la tribunal Un fost partener…

- Autoturism de lux cautat de autoritatile din Norvegia, descoperit de politistii de frontiera constanteni. Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Mangalia au descoperit un autoturism cautat de catre autoritatile din Norvegia, care era in posesia unui cetatean roman. In data de 23.04.2021,…

- Un experiment a scos la iveala cateva trucuri uluitoare la care ai nevoie doar de bicarbonat de sodiu și apa. Ce se intampla daca uzi florile cu aceste amestec? Ce a observat un roman care a facut asta cu plantele sale? Truc impresionant: amesteca bicarbonat de sodiu cu apa și uda florile Exista multe…

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Mangalia au descoperit un autoturism de lux cautat de catre autoritațile din Norvegia, care era in posesia unui cetatean roman. „In data de 26.03.2021, actionand in baza unor informații, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Mangalia…

- „Am fost in fața blocului, am intrat in scara blocului, iar ceea ce nu au știu anchetatorii a fost sa audieze o fata a strazii, care dormea in scara blocului. Pentru ca ea ar fi putut desluși ancheta. De asemenea, ușa sparta de catre mascați a fost schimbata, iar peste tot pe pardoseala imobilului erau…