- Gheorghe Nica, un barbat in varsta de 43 de ani, cu dubla cetatenie romana si britanica, si-a recunoscut miercuri vinovatia partiala in legatura cu moartea a 39 de migranti vietnamezi, transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Procurorii din orașul Solingen, aflat in vestul Germaniei, au inceput o ancheta privind savarșirea infracțiunii de omor in cazul celor cinci copii gasiți morți intr-un apartament, dupa ce autopsiile au stabilit ca aceștia au fost sedați și sufocați.

- Cinci copii au fost gasiti morti in apartamentul in care locuiau din orasul Solingen, in vestul Germaniei, a anuntat politia locala, potrivit Reuters. Fortele de ordine urmaresc pista uciderii lor de catre propria mama, in varsta de 27 de ani. Aceasta a incercat apoi sa se sinucida aruncandu-se in fata…

- Saptesprezece delfini au fost gasiti miercuri morti pe o plaja din Mauritius, la o luna dupa ce scurgeri de petrol de la un petrolier sub pavilion japonez au provocat un dezastru ecologic de proportii in aceasta regiune, transmite Reuters care citeaza declaratiile unui oficial local, informeaza Agerpres.Citește…

- 25 de oameni filmați aproape morți in camionul unui șofer roman. Liviu i-a lasat fara oxigen, in semiremorca frigorifica, in drum spre Anglia. Un șofer roman de TIR risca sa stea mulți ani in inchisoare, in Olanda, dupa ce in camionul lui frigorific au fost gasiți 25 de oameni aproape morți. Cei 25,…

