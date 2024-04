Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia a șocat comunitatea și investigațiile continua pentru a clarifica toate aspectele acestui eveniment tragic. The post TRAGEDIE IN ANGLIA Mama romanca și fostul soț gasiți morți intr-o presupusa crima-sinucidere first appeared on Informatia Zilei .

- Este ancheta in comuna Breasta, județul Dolj, dupa ce un barbat de 60 de ani și soția sa de 36 de ani au fost gasiți, joi, morți in locuința lor. Ancheta a fost preluata de un procuror criminalist.

- O crima infioratoare a avut loc in noaptea de sambata spre duminica intr-un hotel din zona Padina. Un barbat din Targoviște, in varsta de 41 de ani, ar fi fost injunghiat mortal de mai multe persoane. Persoanele banuite de comiterea crimei ar fi trei barbați, cu varste cuprinse intre 19 și 32 de ani.…

- O crima infioratoare a avut loc in noaptea de sambata spre duminica intr-un hotel din zona Padina. Un barbat din Targoviște, in varsta de 41 de ani, ar fi fost injunghiat mortal de mai multe persoane. Persoanele banuite de comiterea crimei ar fi trei barbați, cu varste cuprinse intre 19 și 32 de ani.…

- Potrivit informațiilor, intr-o locuința la care s-a deplasat pentru a inmana pensia, poștașul a gasit doua persoane decedate (posibil in urma intoxicarii cu monoxid de carbon).Este vorba de doua femei (mama - 82 ani și fiica – 55 ani). Cu ocazia CFL intr-o camera separata, a fost descoperit cadavrul…

- Se presupune ca decesul ar putea fi legat de o posibila intoxicație cu monoxid de carbon, iar anchetatorii au gasit un aparat de incalzire defect in locuința. Nu au fost identificate urme de forțare la nivelul sistemelor de inchidere ale ușilor sau semne de ravașire in locuința.Potrivit informațiilor,…

- Doua persoane, mama și fiu, au fost gasite joi decedate in locuința lor din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin. Polițiștii au fost sesizați de o vecina a celor doi, informeaza IPJ Caraș-Severin.

- Doua persoane, mama și fiu, au fost gasite joi decedate in locuința lor din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin. Polițiștii au fost sesizați de o vecina a celor doi, informeaza IPJ Caraș-Severin.Echipajul medical al Serviciului de Ambulanța sosit la fața locului a constatat ca cele doua persoane,…