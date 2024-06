Descoperire înfiorătoare! Doi tineri, găsiți morți într-un hotel din Capitală/Principala ipoteză a anchetatorilor Descoperire infioratoare intr-un hotel din Capitala. Din primele informații, doi tineri – o fata de 17 ani și un barbat de 24 de ani – au fost gasiți fara suflare intr-o camera a unei unitați de cazare din sectorul 6. Detalii despre cazul șocant au fost anunțate joi dimineața, de la nivelul Poliției Capitalei. Așa […] The post Descoperire infioratoare! Doi tineri, gasiți morți intr-un hotel din Capitala/Principala ipoteza a anchetatorilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- O tanara de 17 ani si un barbat de 24 de ani au fost gasiti morti intr-o camera a unui hotel din Sectorul 6 al Capitalei. Din primele date, barbatul a ucis-o pe fata, iar apoi s-a sinucis. ”La data de 25 iunie 2024, Politia Capitalei- Sectia 20 Politie a fost sesizata de catre o […] The post Descoperire…

- Doi tineri au fost gasiți decedați, joi, intr-o camera de hotel din Sectorul 6 al Capitalei, de catre personalul unitații de cazare, conform Antena 3.Cei doi tineri sunt un baiat in varsta de 24 de ani și o fata in varsta de 17 ani.

